- 当日発送
- 送料無料
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
- 販売価格 ：
-
￥37700税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
サイズアウトの為、泣く泣く手放します。3年ぐらい年3回ぐらい着用してました。
状態は良いとおもいます。
サイズ：48
肩幅約50cm身幅約60cm袖丈約69cm着丈約65cm
カラー：カーキ
表地：羊革
裏地：レーヨン53%、キュプラ47%
ポケット内布：綿100%
リブ部分：絹87%、ナイロン11%、ポリウレタン2%
#ボンバー
#ブルゾン
#ダウン
#シワ加工
商品の説明
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ
国際ブランド】 LOEWE ロエベ ジャケット カーキ LOEWE - ミリタリー ...
ロエベ オーバーサイズ レザージャケット ダブルライダース くるみ ...
ロエベ レザージャケット/革ジャン(メンズ)の通販 36点 | LOEWEの ...
ロエベ オーバーサイズ レザージャケット ダブルライダース くるみ ...
メンズ・ジャケット/アウター・レザージャケットのデイリーランキング
-
-
1
フラグメント ジョーダン3 26.5cm
スニーカー
￥23,010
-
-
-
-
6
soloist kurt
サングラス/メガネ
￥11,250
-