正規品 ロエベ LOEWE ジャケット シワ加工 ラム 羊革 48 カーキ

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

正規品ロエベLOEWEジャケットシワ加工ラム羊革48カーキ



サイズアウトの為、泣く泣く手放します。3年ぐらい年3回ぐらい着用してました。

状態は良いとおもいます。



サイズ：48

肩幅約50cm身幅約60cm袖丈約69cm着丈約65cm

カラー：カーキ

表地：羊革

裏地：レーヨン53%、キュプラ47%

ポケット内布：綿100%

リブ部分：絹87%、ナイロン11%、ポリウレタン2%





#ボンバー

#ブルゾン

#ダウン

#シワ加工