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GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA Rev.1.0

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商品の詳細

GIGABYTEの　Z490　ITXマザーです。
LGA1200。
先日取り外すまでは問題なく動作していました。
CPUソケットのピン折れもないと思います。
多少のスレ等はあります。
付属品もほぼ揃っています。




商品の説明

GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA Rev.1.0
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