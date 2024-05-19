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サマンサ ラプンツェル リング 指輪

Samantha Silva

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サマンサ ラプンツェル リング 指輪
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

サマンサシルヴァラプンツェルディズニーコラボ
ピンキーリング
3号
ピンクゴールド

特に難は無いですが箱なし現品のみ

一緒に写したレースリングの問い合わせもお受け致します♡

商品の説明

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