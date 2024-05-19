Nike WMNS Air Jordan 1 Mid SE 27cm

商品の詳細

NikeWMNSAirJordan1Mid\"LightOrewoodBrown\"

ナイキウィメンズエアジョーダン1ミッド\"ライトオレウッドブラウン\"



atmosにて当選



サイズ:27.0cm



★すり替え防止の為、返品は不可

★写真撮影のため一度だけ箱から出しています。神経質な方はご遠慮ください。



箱、黒タグ、新品未使用、正規品です。



※他のサイトにも出品していますので，急遽出品取り消しを行う場合があります。ご了承下さいませ。





#NIKE#ナイキ#DUNK#ダンク#ダンクハイ#SB#MAX#max#マックス #27cm#スニーカー #sneaker#CLOT#clot#クロット#AIR#air#エアー #1#95#97#2021#high#HIGH#MORE#96#UNC

#aj#AJ#LOW#low#ロー#モアテン#UP#ブルズ

#HYPER#ROYAL#ハイパー#ロイヤル#OG#オージー

#コートパープル#パンダ#WMNS#ウィメンズ

#パイエット#パラ#PIET#PARRA#サカイ#sacai

#Patta#パタ#1#Monarch#モナーク#Royal#Citron

#シトロン#ネプチューン#ブルー#Neptune#Blue

#Team#Red#チーム#レッド#Reed#リード

#Championship#チャンピオンシップ#Medium#Grey

#ミディアム#グレー#GS#Patent#Bred

#パテント#ブレッド#Vintage#Navy#ヴィンテージ

#ネイビー#Red#Thunder#Crimson#レッド

#サンダー#クリムゾン#Harvest#Moon

#ハーヴェスト#ムーン#Dark#Marina#Blue#Mid

#ダーク#マリーナ#Light#Orewood#Brown#ミッド

#ライト#オレウッド#ブラウン