needles ジャーナルスタンダード　コラボ　ロンT スウェット　再出品

商品の詳細

カラー···パープル

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

ブランド：needlesニードルス ジャーナルスタンダード



シーズン：20aw



サイズ：S通常のLサイズ程度



質感 ベロア



説明



NEEDLES×JOURNALSTANDARD



今期JOURNALSTANDARDがおススメしているタイダイ柄をNEEDLESに企画して実現したスペシャルな一着が完成。

秋冬に着まわしができるブラックとウォーム感にプラスアルファしやすいカーキをベースに少しワンランクアップした雰囲気なるようにベルベットな仕上がりになっております。



裏地：なし

伸縮性：あり

光沢感：ややあり

生地の厚さ：普通











NEEDLESジャーナルスタンダード クリスマスプレゼント

needlesトラックパンツ

ニードルス xs古着 秋冬

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BEAMSacgキャラクター マホト shareef

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