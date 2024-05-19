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needles ジャーナルスタンダード コラボ ロンT スウェット 再出品
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商品の詳細
カラー···パープル
袖丈···長袖
季節感···春、秋、冬
ブランド：needlesニードルス ジャーナルスタンダード
シーズン：20aw
サイズ：S通常のLサイズ程度
質感 ベロア
説明
NEEDLES×JOURNALSTANDARD
今期JOURNALSTANDARDがおススメしているタイダイ柄をNEEDLESに企画して実現したスペシャルな一着が完成。
秋冬に着まわしができるブラックとウォーム感にプラスアルファしやすいカーキをベースに少しワンランクアップした雰囲気なるようにベルベットな仕上がりになっております。
裏地：なし
伸縮性：あり
光沢感：ややあり
生地の厚さ：普通
NEEDLESジャーナルスタンダード クリスマスプレゼント
needlesトラックパンツ
ニードルス xs古着 秋冬
liberumarbitriumFACETASMC.ENameJiedaTOGAVIRILISALMOSTBLACKHYKEbeautifulpeopleLADMUSICIANYSTRDY'STMRRWESSAYTAAKKCLANEHOMMEyohjiyamamotoGroundYsulvamMARNIDRIESVANNOTENGUCCIBURBERRYBALENCIAGASAINTLAURENTJOHNLAWRENCESULLIVANlittlebigmargielaCOMOLIYOKE
HenderSchemeneedlesAIEEngineeredGarments
BEAMSacgキャラクター マホト shareef
doubletsacaigoshalittlebigunusedURUDAIRIKUkudoskoloravalonejiedaallegeAURALEEnamachekoalyxeytysmartineroseyokesteinSUNSEANEONSIGNSHAREEFETHOSENSMISTERGENTLEMANDRESSEDDRESSEDneedlesxs
滝藤賢一 菅田将暉 あいみょん セカオワ深瀬 成田凌
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商品の説明
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