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商品の詳細

機種名：pixel7a
IMEI：357727929937602
カラー：ブラック
容量：128GB
バッテリー最大容量：100%
SIMフリー
動作：新品未使用
SIMロック:解除済

何かご質問などございましたらお気軽にどうぞ。

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#7a

商品の説明

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Google Pixel 7a - Unlocked Android Cell Phone - Smartphone with Wide Angle Lens and 24-Hour Battery - 128 GB - Charcoal

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