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pixel 7a
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商品の詳細
IMEI：357727929937602
カラー：ブラック
容量：128GB
バッテリー最大容量：100%
SIMフリー
動作：新品未使用
SIMロック:解除済
何かご質問などございましたらお気軽にどうぞ。
#pixel
#7a
商品の説明
Google Pixel 7a - Unlocked Android Cell Phone - Smartphone with Wide Angle Lens and 24-Hour Battery - 128 GB - Charcoal
Google Pixel 7a
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