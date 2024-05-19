商品の詳細

シャーリーテンプル

アンティークいちごワンピース

100cm



小さな子供が着用したものです。

出品前にチェックしましたが、見落としを気になさらない方のみ、ご購入をお願いいたします。



着用感少なめです。

2箇所小さな引っ掛けがありますが、その他に目立つようなシミや傷は見当たりません。



大きな苺柄が可愛いです♪

いちごやフルーツプリント好きの方に♡