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シャーリーテンプル アンティークいちごワンピース
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￥1715税込
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商品の詳細
アンティークいちごワンピース
100cm
小さな子供が着用したものです。
出品前にチェックしましたが、見落としを気になさらない方のみ、ご購入をお願いいたします。
着用感少なめです。
2箇所小さな引っ掛けがありますが、その他に目立つようなシミや傷は見当たりません。
大きな苺柄が可愛いです♪
いちごやフルーツプリント好きの方に♡
商品の説明
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