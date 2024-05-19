平和屋-こころ店■長襦袢　無双仕立て　吉祥草花地紋　洗える着物　B-ph6892

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈131cm（肩から）



裄丈63cm



袖丈47.5cm 縫込み3cm



袖幅31cm



前幅26.5cm



後幅30cm







着物縫いこみ



内揚げ0cm







裄



お袖側約4cm 身頃側約1cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【化繊・無双仕立て】



状態は接写画像のように

左袖に糸解けがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



