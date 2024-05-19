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平和屋-こころ店■長襦袢 無双仕立て 吉祥草花地紋 洗える着物 B-ph6892
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￥1455税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈131cm（肩から）
裄丈63cm
袖丈47.5cm 縫込み3cm
袖幅31cm
前幅26.5cm
後幅30cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約4cm 身頃側約1cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【化繊・無双仕立て】
状態は接写画像のように
左袖に糸解けがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■長襦袢 無双仕立て 吉祥草花地紋 洗える着物 B-ph6892
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