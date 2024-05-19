Ann demeulemeester Gilet ifsixwasnine if - 毛皮/ファーコート

商品の詳細

ご覧いただきまして誠にありがとうございます。



AnndemeulemeesterのFeathersGiletの出品です。



【商品説明】

■ブランド名：Anndemeulemeester(アンドゥムルメステール)

■サイズ：38(M相当)

■カラー：White

■素 材：RAYON,ACETATE,FEATHERS

■定 価：約20万円





Anndemeulemeesterの代表作であるFeathersGiletの出品です。



1枚目画像のWhite色タイプのようなジレで、Mサイズ相当の38Size、かつ、フロントオープン型となりますので、男性女性問わず着用可能です。



Fethers作品自体の生産数が少なく、かつ、日本未入荷のことも多い為、非常に希少なお品となります。(当方、海外セレクトショップより取り寄せ購入しました。)

CoatやJacketの下、Dressの上等に合わせて頂くと非常にエレガンスです。





新品購入しましたが一度も着用する事なく暗所にて保管しておりました為、【新品未使用】のお品となりますので、この機会にぜひ如何でしょうか。

ブランド特性にご理解のある方のご検討をお待ちしております。



多少のお値引き交渉であれば承りますので、ご相談下さい。







◆商品状態について

一度も着用せずに暗所保管しておりましたので、新品未使用品となります。

尚、購入時よりある加工や保管上のシワヨレについてはご了承ください。



注意して確認しておりますが、あくまで素人検品です。

神経質な方や新品をお求めの方につきましては、入札をお控えください。

NC・NRでお願い致します。





他サイトにて売れてしまった場合には、出品を取り消しさせて頂きますので、予めご了承ください。





#ifsixwasnine#ifsixwasnine#イフシックスワズナイン#L.G.B#ルグランブルー#Roen#ロエン#sharespirit#KMRii#14thaddiction#アンドゥムルメステール#hyde