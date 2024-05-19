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【美品】LANVIN en Bleu トートバッグ

LANVIN en Bleu

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商品の詳細

ランバンのトートバッグです。
10回程の使用です。
内側は、ラメ加工！

これといった難は御座いませんが、USED品の為ご理解頂きご入札下さい。

幅×高さ×マチ
26㎝×26㎝×13㎝


商品の説明

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