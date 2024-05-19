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Chloe レインブーツ　BETTY BOOTS

Chloe

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商品の詳細

Chloeクロエ
BETTYBOOTSレインブーツ

サイズ：37
カラー：ブラック

人気のクロエのレインブーツです！
オンラインで先日購入したばかりなのですが、
まさかのサイズを間違えてしまい…新品のうちに出品致します。
家での片足試し履きのみです。
雨の季節になる前にお探しの方是非ご検討ください。

※箱なしになります



商品の説明

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