  • Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）
Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）
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Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）

Urunny

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Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）
Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）
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商品の詳細

新品未開封
FireTVStickの最上位スペック機です！

FireTVStick4KMax-Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属|ストリーミングメディアプレーヤー

音声認ストリーミングメディアプレーヤーです。
アマゾンファイヤースティック最新モデル
テレビのHdmi端子に差し込んでWiFiなどですぐ
プライムビデオ、YouTubeなども見れます。

AmazonFireTVStick4KMax（第3世代）

定価:6,980円（税込）

アカウントリンク無し


●4KテレビにパワフルなFireTV
従来のFireTVStick4Kよりも40%パワフルでより早いアプリ起動と滑らかな操作を実現します。

●次世代Wi-Fi6対応
数のWi-Fi6対応デバイスを接続した際のネットワークの混雑が軽減されて、4Kビデオコンテンツを滑らかに再生できます。


#FireTVStick
#ファイヤーtv

商品の説明

Amazon Fire TV Stick 4K MAX（第3世代）
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