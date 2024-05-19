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Reebok×Maison Margiela PROJECT 0 CL TABI
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￥15050税込
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商品の詳細
ブランド：Reebok×MaisonMargiela(リーボック×メゾンマルジェラ)
アイテム名：PROJECT0CLTABI
色：GRAY
サイズ：US9(27cm)
素材：不明
使用回数：試着のみ(付属のソックスは付きません。)
※購入先はDOVERSTREETMARKETGINZAE-SHOPです。ご希望であれば、個人情報を切り取ったINVOICEもお付けできます。
※付属品はソックス以外揃っております。
その他、ご不明な点がありましたら、質問してください。
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商品の説明
Reebok Classic Leather Tabi Project 0 CL Maison Margiela Grey ...
Reebok PROJECT 0 CL CLASSIC LEATHER TABI
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