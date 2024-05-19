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Reebok×Maison Margiela PROJECT 0 CL TABI

Maison Martin Margiela

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商品の詳細

[商品情報]

ブランド：Reebok×MaisonMargiela(リーボック×メゾンマルジェラ)

アイテム名：PROJECT0CLTABI

色：GRAY

サイズ：US9(27cm)

素材：不明

使用回数：試着のみ(付属のソックスは付きません。)

※購入先はDOVERSTREETMARKETGINZAE-SHOPです。ご希望であれば、個人情報を切り取ったINVOICEもお付けできます。

※付属品はソックス以外揃っております。

その他、ご不明な点がありましたら、質問してください。


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商品の説明

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