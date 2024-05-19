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【新品未使用】AirPods Pro 第2世代 充電ケース 国内正規品
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商品の詳細
新品未使用のAirPodsPro第2世代MQD83J/A正規品 充電ケースです。
ケースのみですのでイヤフォンなどは付きません。
充電ケースを紛失された方にご検討いただければと思います。
丈夫なボール紙の容器に入れて発送します。
お値下げ不可でお願いいたします。
コメントなしでのご購入も歓迎です。
以下、検索用記述です。
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商品の説明
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