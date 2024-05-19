  • 【新品未使用】AirPods Pro 第2世代 充電ケース　国内正規品
【新品未使用】AirPods Pro 第2世代 充電ケース　国内正規品
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【新品未使用】AirPods Pro 第2世代 充電ケース　国内正規品

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【新品未使用】AirPods Pro 第2世代 充電ケース　国内正規品
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商品の詳細

新品未使用のAirPodsPro第2世代MQD83J/A正規品　充電ケースです。

ケースのみですのでイヤフォンなどは付きません。
充電ケースを紛失された方にご検討いただければと思います。

丈夫なボール紙の容器に入れて発送します。

お値下げ不可でお願いいたします。

コメントなしでのご購入も歓迎です。

以下、検索用記述です。

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商品の説明

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