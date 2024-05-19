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i12pro max ゴールド SIMフリー
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商品の詳細
モデル:i12promax
カラー:ゴールド
容量:512G
付属品:イヤホン、充電器、ボックス、SIMピン
日本語対応。Android製品。デュアルSIM(ナノSIM)
未発売のiphone12promaxと同じサイズになります。
(6.7インチ)
検索タグ
iphoneiphone11iphone11ProMaxgoophone
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カラー:ゴールド
容量:512G
付属品:イヤホン、充電器、ボックス、SIMピン
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商品の説明
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