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黒田製作所 光線治療器 カーボン コウケントウ
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￥18400税込
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商品の詳細
スクリーン、カバー、
カーボン付26本(1000-5本、3002-8本、4008-5本、5000-8本)器具は
掃除済みです。一部取りきれない汚れあり。
動作確認済み。
使用品の為、傷凹み等若干有り。
使用には差支えはありません。
※神経質な方は購入ご遠慮ください。
※高額商品の為、最後までしっかりとお取引き出来る方申請お願い致します。
商品の説明
治療器用カーボン | 株式会社黒田製作所公式サイト
製品情報 | 株式会社黒田製作所公式サイト
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