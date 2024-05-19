黒田製作所 光線治療器 カーボン コウケントウ

商品の詳細

黒田製作所製、コウケントー光線治療器1号

スクリーン、カバー、

カーボン付26本(1000-5本、3002-8本、4008-5本、5000-8本)器具は



掃除済みです。一部取りきれない汚れあり。

動作確認済み。

使用品の為、傷凹み等若干有り。

使用には差支えはありません。



※神経質な方は購入ご遠慮ください。

※高額商品の為、最後までしっかりとお取引き出来る方申請お願い致します。