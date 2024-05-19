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月夜さま専用❤️2018 New❤️PINK バックパック ２個セット ✨ 新品
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￥3420税込
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商品の詳細
宜しくお願い致します✧˖◡̈⃝°˖*
⋆*❁⋆*Victoria'sSecret⋆*❁⋆*
2018年最新♡限定モデル
✨VSPINKバックパック２個セットです⸝⸝⸝◟̆◞̆♡✨
とっても可愛いデザイン♡✧˖◡̈⃝°˖*
PINK限定モデルおしゃれバックパック❤︎
✨❤️可愛いふわふわキーチャーム付き❤️✨
❁ͦ2018New!限定モデル
❁ͦサイズ：長さ約27㎝×幅約12㎝×高さ約34㎝
❁ͦひもの長さは調整できます
❁ͦピンクカラー×１とブラックカラー×１
❁ͦキーチャームは取り外しできます
❁ͦ新品です✧˖◡̈⃝°˖*
おしゃれバッグに♡ショッピングに♡✧˖◡̈⃝°˖*
折りたたんで発送します❤️
検品のために1度開封しています。
※単品購入でのお値下げはしていませんm(__)m
※出品を途中で取り下げる可能性もあります。
✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚✩*◌⋆
❤️ヴィクトリアシークレット
ショーツポーチクロスボディバッグなど
日本未発売品も出品しています❤️
こちらの商品に興味をお持ち頂けるようでしたら、まずはプロフィールに記載のご注意事項をご一読下さいますようお願い致します☆
victria'ssecretマザーズバッグ
商品の説明
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