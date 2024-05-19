月夜さま専用❤️2018 New❤️PINK バックパック ２個セット ✨ 新品

商品の詳細

★★★❤️月夜さま専用ページです❤️★★★





宜しくお願い致します✧˖◡̈⃝°˖*











⋆*❁⋆*Victoria'sSecret⋆*❁⋆*







2018年最新♡限定モデル



✨VSPINKバックパック２個セットです⸝⸝⸝◟̆◞̆♡✨











とっても可愛いデザイン♡✧˖◡̈⃝°˖*



PINK限定モデルおしゃれバックパック❤︎









✨❤️可愛いふわふわキーチャーム付き❤️✨











❁ͦ2018New!限定モデル



❁ͦサイズ：長さ約27㎝×幅約12㎝×高さ約34㎝



❁ͦひもの長さは調整できます



❁ͦピンクカラー×１とブラックカラー×１



❁ͦキーチャームは取り外しできます



❁ͦ新品です✧˖◡̈⃝°˖*







おしゃれバッグに♡ショッピングに♡✧˖◡̈⃝°˖*







折りたたんで発送します❤️





検品のために1度開封しています。





※単品購入でのお値下げはしていませんm(__)m



※出品を途中で取り下げる可能性もあります。





✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚✩*◌⋆





❤️ヴィクトリアシークレット



ショーツポーチクロスボディバッグなど



日本未発売品も出品しています❤️





こちらの商品に興味をお持ち頂けるようでしたら、まずはプロフィールに記載のご注意事項をご一読下さいますようお願い致します☆



victria'ssecretマザーズバッグ