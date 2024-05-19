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月夜さま専用❤️2018 New❤️PINK バックパック ２個セット ✨ 新品

Victoria's Secret

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商品の詳細

★★★❤️月夜さま専用ページです❤️★★★


宜しくお願い致します✧˖◡̈⃝°˖*





⋆*❁⋆*Victoria'sSecret⋆*❁⋆*



2018年最新♡限定モデル

✨VSPINKバックパック２個セットです⸝⸝⸝◟̆◞̆♡✨





とっても可愛いデザイン♡✧˖◡̈⃝°˖*

PINK限定モデルおしゃれバックパック❤︎




✨❤️可愛いふわふわキーチャーム付き❤️✨





❁ͦ2018New!限定モデル

❁ͦサイズ：長さ約27㎝×幅約12㎝×高さ約34㎝

❁ͦひもの長さは調整できます

❁ͦピンクカラー×１とブラックカラー×１

❁ͦキーチャームは取り外しできます

❁ͦ新品です✧˖◡̈⃝°˖*



おしゃれバッグに♡ショッピングに♡✧˖◡̈⃝°˖*



折りたたんで発送します❤️


検品のために1度開封しています。


※単品購入でのお値下げはしていませんm(__)m

※出品を途中で取り下げる可能性もあります。


✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚∴∵∴୨୧∴∵∴✩*◌⋆˚✩*◌⋆


❤️ヴィクトリアシークレット

ショーツポーチクロスボディバッグなど

日本未発売品も出品しています❤️


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商品の説明

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