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専用　トッカジュエル　ティアラリング　ダイヤモンド

TOCCA

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専用　トッカジュエル　ティアラリング　ダイヤモンド
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商品の詳細

トッカの透かしティアラリングです(^^)
凄く可愛いです!
k10
8号
ダイヤモンド
イエローゴールド



商品の説明

専用　トッカジュエル　ティアラリング　ダイヤモンド
専用 トッカジュエル ティアラリング ダイヤモンド - リング(指輪)
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