⭐️final ZE3000 完全ワイヤレスイヤホン ブラック

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商品の詳細

⭐️新品未開封⭐️finalZE3000完全ワイヤレスイヤホンブラック



新品、未使用、未開封です!



finalブランドの完全ワイヤレスイヤホンです。

aptXAdaptiveにも対応した高性能な製品です。



超低歪を実現する新設計ドライバー「f-CoreforWireless」と筐体内部圧力の最適化する「f-LINKダンピング機構」ダブル搭載で実現した高音質仕様。

【特徴】完全ワイヤレス（左右分離型）

【通信方式】Bluetooth5.2

【対応コーデック】SBC、AAC、QualcommaptX、aptXAdaptive

【連続音楽再生時間】イヤホン本体：最大7時間/ケース込み：最大35時間

【充電時間】イヤホン本体：約1.5時間/充電ケース：約2時間

【バッテリー容量】イヤホン本体：35mAh/充電ケース：300ｍAh

【防水性能】IPX4

【カラー】ブラック 黒



ご検討の程お願い致します。



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等をお探しの方におすすめです。



特徴···Bluetooth、完全ワイヤレス(左右分離型)