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⭐️final ZE3000 完全ワイヤレスイヤホン ブラック

Jfilth

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⭐️final ZE3000 完全ワイヤレスイヤホン ブラック
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商品の詳細

⭐️新品未開封⭐️finalZE3000完全ワイヤレスイヤホンブラック

新品、未使用、未開封です!

finalブランドの完全ワイヤレスイヤホンです。
aptXAdaptiveにも対応した高性能な製品です。

超低歪を実現する新設計ドライバー「f-CoreforWireless」と筐体内部圧力の最適化する「f-LINKダンピング機構」ダブル搭載で実現した高音質仕様。
【特徴】完全ワイヤレス（左右分離型）
【通信方式】Bluetooth5.2
【対応コーデック】SBC、AAC、QualcommaptX、aptXAdaptive
【連続音楽再生時間】イヤホン本体：最大7時間/ケース込み：最大35時間
【充電時間】イヤホン本体：約1.5時間/充電ケース：約2時間
【バッテリー容量】イヤホン本体：35mAh/充電ケース：300ｍAh
【防水性能】IPX4
【カラー】ブラック　黒

ご検討の程お願い致します。

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Bluetooth


等をお探しの方におすすめです。

特徴···Bluetooth、完全ワイヤレス(左右分離型)

商品の説明

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