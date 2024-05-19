audio-technica ワイヤレスイヤホン

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商品の詳細

オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホンです。
2020年３月に購入して、動作を確認したのみで、ほぼ新品状態です。
audio-technica
ATH-CKS5TW-KH
カラー　カーキ色
箱、付属品、全部揃ってます。





商品の説明

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