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audio-technica ワイヤレスイヤホン
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商品の詳細
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホンです。
2020年３月に購入して、動作を確認したのみで、ほぼ新品状態です。
audio-technica
ATH-CKS5TW-KH
カラー カーキ色
箱、付属品、全部揃ってます。
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商品の説明
ATH-CK1TW｜イヤホン：完全ワイヤレス｜オーディオテクニカ
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