【色: グレー】[MT's SHOP] リュックサック バックパック メンズ 防

商品の詳細

[MT'sSHOP]リュックサックバックパックメンズ防水軽量大容量A4ノートPC収納キャリーオン旅行鞄SH351

メイン素材:ポリエステル

シンプルなデザインが使いやすい♪メンズ、レディース、性別を選ばず使える大容量リュックサックバックパックです。ビジネス出張や旅行のサブバッグとして。通勤、通学等、幅広く使える多機能なバッグです。スーツケースに固定できるキャリーオンバッグとしての機能も搭載されております♪

超軽量なポリエステル素材で耐久性があり、しかも防水性のある生地ですので、少々なら水滴がついても大丈夫です。A4雑誌も収納可能。前面、側面にもポケットがあり、収納性が高い大容量デザインです。上部には取っ手があり、手提げ、肩掛けも出来る2way仕様です。肩紐はクッション性が高く、長さ調節が可能です。

【開口部】：天ファスナー仕様で、中身が取り出しやすく開閉のしやすいデザインです。【外側ポケット】：前面にファスナーポケットが２つあります。すぐに取り出したい荷物を収納するのに便利です。側面にはサイドポケットが両側にあります。【背面】：スーツケースの持ち手に差し込んで、バッグを固定するためのベルトがあります。【内側】：ノートパソコンを収納するための、固定ベルト付きオープンポケットが１つあります。大切な機器が飛び出すのを防止できます。メインポケットにはA4雑誌や、15.6インチサイズ程度のノートパソコンも十分収納可能です。見た目以上の収納力と使い勝手の良さです♪

【カラー】：グレー【メイン素材】：ポリエステル※写真はパソコン環境によって実際の色と若干異なる場合がございます。

【サイズ】：横幅:30cm、高さ:45cm、マチ:12.5cm、背面通し穴の幅：23cm【重量】：420g【ポケット数】：外側：ファスナーポケット前面(x2)、側面：サイドポケット(x2)/内側：メインポケットx1、オープンポケット(固定ベルト付)x1/背面：スーツケース固定穴※「MT'sSHOP」は商標登録第6122480号により特許庁を通じ商標権（第35類）を取得しております。