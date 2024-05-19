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PAMEO POSE ショルダーバッグ レディース
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￥1596税込
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商品の詳細
【ブランド】PAMEOPOSE（パメオポーズ）
【アイテム】ショルダーバッグ
【タイプ】レディース
【商品番号】2200260313096r20220921
【コンディション】ランク：A
【カラー】黒x
【サイズ】-
【実寸(cm)】横:35cm,高さ:38cm
【その他詳細】
シーズン：春夏
ポケット：あり内ポケット:1
開閉：無し
※商品は複数サイトで共有している為システムで在庫調整を行っておりますが、ずれが生じ欠品となる場合もございます。
【商品コード】0805322S0001
こちらの商品はラクマ公式パートナーのRAGTAGによって出品されています。
【アイテム】ショルダーバッグ
【タイプ】レディース
【商品番号】2200260313096r20220921
【コンディション】ランク：A
【カラー】黒x
【サイズ】-
【実寸(cm)】横:35cm,高さ:38cm
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シーズン：春夏
ポケット：あり内ポケット:1
開閉：無し
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商品の説明
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