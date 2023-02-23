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【美品】アプワイザーリッシェ　トレンチコート

Apuweiser-riche

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2344税込

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

カラー···ピンク
着丈···ミドル
柄・デザイン···無地
フード···フードなし
季節感···春、秋


アプワイザーリッシェのトレンチコートです。

サイズは0、ゆったりの作りなのでこちらはS〜Mに該当するかと思います。

定価25,000円程度

数年前に購入、大事に使っておりました
他のコートがあり出番が無さそうですので気に入ってくださった方がいればお譲りします。

クリーニング済み
付属品にベルトも２つ付いておりますので、スタイルも綺麗に決まります。




商品の説明

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