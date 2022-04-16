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MY FIRST BE@RBRICK B@BY BLACK & WHITE
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商品の詳細
MYFIRSTBE@RBRICKB@BY
BLACK\u0026WHITECHROMEVer.100％\u0026400％
新品未使用
●全高約70mm／280mm
●MYFIRSTBE@RBRICKB@BYの
BLACK\u0026WHITECHROMEVer.
DesignedbyCHIAKI
(CIROL\u0026CO.)
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商品の説明
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