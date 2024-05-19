Bose SoundSport ワイヤレスイヤホン 限定カラー

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商品の詳細

BoseSoundSportFreeWIRELESSHEADPHONES

完全ワイヤレスイヤホン 限定カラー ウルトラバイオレット／ミッドナイトブルー



2019年12月に購入しましたが、次の月に別のイヤホンを貰ったため1ヶ月程度しか使用ぜず引越しのタイミングで思い出し出品しました。



イヤーピースはMとSを使用しましたが、掃除と除菌済みではあります。



充電機能のあるケースもセットで、最大5時間の連続再生、イヤホンの2回分の充電ができ、約10時間の再生が可能です。





何度か使用している、中古品ですのでご理解の上お願い致します。