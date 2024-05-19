ユニクロ エアリズムUVカットメッシュパーカー　ホワイト　XL　2023

商品の詳細

2023年今期モデル。2022年と丈感、若干違っておりますのでサイズチャートなどご確認の上、ご購入お願いいたします。

タグ付き新品未使用品になります。

フードの紐がついているタイプです。

交渉によるお値下げしておりません。

お値下げコメント、スルーします。

他色他サイズご相談ください。

他サイトでも販売しているため

取り下げる可能性のある商品です。