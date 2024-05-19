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EVERYDAY タートルネックニット
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￥7250税込
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商品の詳細
昨年ベイクルーズストアにて購入、数回着用しました。
毛玉などなくダメージはありません。
モチモチとした手触りのニットです。
カラーブラック
定価29700円
不明点はご質問下さい。
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定価29700円
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商品の説明
Deuxieme Classe（ドゥーズィエムクラス）の「EVERYDAY タートルネック ...
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