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EVERYDAY タートルネックニット

DEUXIEME CLASSE

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EVERYDAY タートルネックニット
EVERYDAY タートルネックニット
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

昨年ベイクルーズストアにて購入、数回着用しました。
毛玉などなくダメージはありません。
モチモチとした手触りのニットです。

カラーブラック
定価29700円

不明点はご質問下さい。



商品の説明

Deuxieme Classe（ドゥーズィエムクラス）の「EVERYDAY タートルネック ...
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