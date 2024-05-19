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Canon EOS Kiss x9iダブルズームキット 新品未使用

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Canon EOS Kiss x9iダブルズームキット 新品未使用
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商品の詳細

CanonEOSkissx9iダブルズームキットの出品です‼️

新品未開封品
商品に関する情報はメーカーHPをご覧下さいませ。

EOSKissX9iボディ
EF-S18-55mmF4-5.6ISSTM
EF-S55-200mmF4.5-5.6ISSTM
ストラップ
バッテリーチャージャー
バッテリーパック
使用説明書
保証書
元箱

ご購入後の返品、交換は一切致しておりませんので宜しくお願い致します。

商品の説明

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