Canon EOS Kiss x9iダブルズームキット 新品未使用

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商品の詳細

CanonEOSkissx9iダブルズームキットの出品です‼️



新品未開封品

商品に関する情報はメーカーHPをご覧下さいませ。



EOSKissX9iボディ

EF-S18-55mmF4-5.6ISSTM

EF-S55-200mmF4.5-5.6ISSTM

ストラップ

バッテリーチャージャー

バッテリーパック

使用説明書

保証書

元箱



ご購入後の返品、交換は一切致しておりませんので宜しくお願い致します。

