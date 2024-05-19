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Canon EOS Kiss x9iダブルズームキット 新品未使用
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￥28690税込
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商品の詳細
CanonEOSkissx9iダブルズームキットの出品です‼️
新品未開封品
商品に関する情報はメーカーHPをご覧下さいませ。
EOSKissX9iボディ
EF-S18-55mmF4-5.6ISSTM
EF-S55-200mmF4.5-5.6ISSTM
ストラップ
バッテリーチャージャー
バッテリーパック
使用説明書
保証書
元箱
ご購入後の返品、交換は一切致しておりませんので宜しくお願い致します。
新品未開封品
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EOSKissX9iボディ
EF-S18-55mmF4-5.6ISSTM
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商品の説明
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X9i ダブルズームキット EOSKISSX9I-WKIT
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