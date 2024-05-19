RAZER MAMBA+FIREFLY HYPERFLUX マウス

商品の詳細

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こちらはRazerのワイヤレスゲーミングマウスMAMBA＋FIREFLYHYPERFLUXです。

充電池なしで，ワイヤレス給電，無充電で使用できるマウスとマウスパッドのセットです。

2018年8月発売のモデルで，同シリーズのMAMBAELITEなどと同じ，Razer5Gオプティカルセンサー搭載です。

無給電モデルはG903とPowerPlayやDARKCORERGBとMM1000など他社にもありますが，充電池がないモデルは多分これだけかと思います。とても軽いです。

また，左右クリックとDPI上下ボタン，サイド2ボタン，ホイール押し込みに加え，ホイール左右にもボタンが配置されております。

ボタン数が多いのでPUBGやBF，CODなどFPSはもちろん，MMOなどでも使いやすいと思います。



全機能の正常動作を確認済み。

本体，付属品ともきれいな状態ですが，箱には保管，開封による多少のダメージがございます。ご了承ください。

付属品もそろっております。