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RAZER MAMBA+FIREFLY HYPERFLUX マウス

LAZER

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RAZER MAMBA+FIREFLY HYPERFLUX マウス
RAZER MAMBA+FIREFLY HYPERFLUX マウス
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます！
こちらはRazerのワイヤレスゲーミングマウスMAMBA＋FIREFLYHYPERFLUXです。
充電池なしで，ワイヤレス給電，無充電で使用できるマウスとマウスパッドのセットです。
2018年8月発売のモデルで，同シリーズのMAMBAELITEなどと同じ，Razer5Gオプティカルセンサー搭載です。
無給電モデルはG903とPowerPlayやDARKCORERGBとMM1000など他社にもありますが，充電池がないモデルは多分これだけかと思います。とても軽いです。
また，左右クリックとDPI上下ボタン，サイド2ボタン，ホイール押し込みに加え，ホイール左右にもボタンが配置されております。
ボタン数が多いのでPUBGやBF，CODなどFPSはもちろん，MMOなどでも使いやすいと思います。

全機能の正常動作を確認済み。
本体，付属品ともきれいな状態ですが，箱には保管，開封による多少のダメージがございます。ご了承ください。
付属品もそろっております。



商品の説明

Razer Mamba + Firefly HyperFlux 充電不要のワイヤレスマウス+ワイヤレス給電機能付きマウスパッド 【日本正規代理店保証品】 RZ83-02480100-B3M1
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Razerから新しいワイヤレス給電システムを採用した「Razer Mamba + ...
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