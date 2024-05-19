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Dell ノートパソコン Inspiron 5575 Ryzen 7 ホワイト
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￥23730税込
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商品の詳細
DellノートパソコンInspiron5575Ryzen7ホワイト19Q33W/Windows10/15.6FHD/16GB/512GBSSD
新品・未開封品です。
画像の箱に直接配送ラベルを貼り付け発送致します。
こちらの商品に関しましては、お値下げ不可でお願いします。
ブランド\tDell
梱包サイズ\t25.8x38x2.3cm
電池\t1リチウムイオン電池(付属)
メーカー型番\tIns15557519Q33W
カラー\tホワイト
商品の寸法 幅×高さ\t38x23mm
画面サイズ\t15.6インチ
ノートディスプレイ方式\tLED
解像度\t1920x1080
ディスプレイ最大解像度\t1920x1080
CPUブランド\tAMD
CPUタイプ\tAMDRyzen7
CPU速度\t2.2GHz
プロセッサ数\t4
RAM容量\t16384MB
メモリタイプ\tDDR4SDRAM
HDD容量\t512GB
ハードディスク種類\tSSD
スピーカー\t内蔵
グラフィックアクセラレータ\tAMDRadeonRXVega10
グラフィックカード種類\tAMD
ワイヤレスタイプ\t802.11ac
USB2.0用ポート数\t1
USB3.0用ポート数\t2
搭載光学ドライブ種類\tDVD-RW
電源\tAC電源
ハードウェアプラットフォーム\tWindows
OS\tWindows10
対応ソフトウェア\tMSoffice搭載なし
リチウム電池\t42watt_hours
リチウム電池パック\t電池内蔵
リチウム電池重量\t11.4g
リチウムイオン電池数\t3
新品・未開封品です。
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ブランド\tDell
梱包サイズ\t25.8x38x2.3cm
電池\t1リチウムイオン電池(付属)
メーカー型番\tIns15557519Q33W
カラー\tホワイト
商品の寸法 幅×高さ\t38x23mm
画面サイズ\t15.6インチ
ノートディスプレイ方式\tLED
解像度\t1920x1080
ディスプレイ最大解像度\t1920x1080
CPUブランド\tAMD
CPUタイプ\tAMDRyzen7
CPU速度\t2.2GHz
プロセッサ数\t4
RAM容量\t16384MB
メモリタイプ\tDDR4SDRAM
HDD容量\t512GB
ハードディスク種類\tSSD
スピーカー\t内蔵
グラフィックアクセラレータ\tAMDRadeonRXVega10
グラフィックカード種類\tAMD
ワイヤレスタイプ\t802.11ac
USB2.0用ポート数\t1
USB3.0用ポート数\t2
搭載光学ドライブ種類\tDVD-RW
電源\tAC電源
ハードウェアプラットフォーム\tWindows
OS\tWindows10
対応ソフトウェア\tMSoffice搭載なし
リチウム電池\t42watt_hours
リチウム電池パック\t電池内蔵
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商品の説明
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