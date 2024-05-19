Dell ノートパソコン Inspiron 5575 Ryzen 7 ホワイト

商品の詳細

DellノートパソコンInspiron5575Ryzen7ホワイト19Q33W/Windows10/15.6FHD/16GB/512GBSSD



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ブランド\tDell

梱包サイズ\t25.8x38x2.3cm

電池\t1リチウムイオン電池(付属)

メーカー型番\tIns15557519Q33W

カラー\tホワイト

商品の寸法 幅×高さ\t38x23mm

画面サイズ\t15.6インチ

ノートディスプレイ方式\tLED

解像度\t1920x1080

ディスプレイ最大解像度\t1920x1080

CPUブランド\tAMD

CPUタイプ\tAMDRyzen7

CPU速度\t2.2GHz

プロセッサ数\t4

RAM容量\t16384MB

メモリタイプ\tDDR4SDRAM

HDD容量\t512GB

ハードディスク種類\tSSD

スピーカー\t内蔵

グラフィックアクセラレータ\tAMDRadeonRXVega10

グラフィックカード種類\tAMD

ワイヤレスタイプ\t802.11ac

USB2.0用ポート数\t1

USB3.0用ポート数\t2

搭載光学ドライブ種類\tDVD-RW

電源\tAC電源

ハードウェアプラットフォーム\tWindows

OS\tWindows10

対応ソフトウェア\tMSoffice搭載なし

リチウム電池\t42watt_hours

リチウム電池パック\t電池内蔵

リチウム電池重量\t11.4g

リチウムイオン電池数\t3