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☆HERNO モッズコート ゴアテックス
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商品の詳細
型 番\tPI091UL-11121-9300
タイプ\tメンズ
カラー\tブラック
種 類\tコート
材 質\tポリエステル100%
ダウン80%、フェザー20%
2018-2019AWの品です。
日本ではメンズのMサイズです＾＾
数年前に購入しましたがサイズが合わなくなった為出品いたします。
着用回数は10回以下☆自宅のクローゼットにて保管しておりました。
断捨離の為格安でお譲りいたします！
商品の説明
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