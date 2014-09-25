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ニコン デジタル一眼レフカメラ D750 ボディ Nikon 純正予備バッテリー
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￥30400税込
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商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
動作確認済み・クリーニング済みです。
機材整理のため出品致しました。
ショット数は41635回です。
液晶画面は直前までフィルムを貼付していたため綺麗です。
ホットシューは不使用の際常時カバーをしていたため腐食等はないと思います。
付属品はストラップ（ほぼ不使用）、充電器、バッテリー(EN-EL15）2個、リモコンML-L3、無記入の保証書です。
リモコンは記念写真やケーブルレリーズの代わりにお使いください。
元箱はございませんので代わりにエツミのNPカメラケースMLをお付けします。
送料は当方負担です。
ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
ニコンニコンDシリーズD750ボディ
ブランド：ニコンニコンDD700
発売日：2014/09/25
付属レンズ：本体のみ
レンズマウント：ニコンFマウント
センサーサイズ：フルサイズ
有効画素数：2432万画素
総画素数：2493万画素
シャッタースピード(速)：4000分の1秒
シャッタースピード(遅)：30秒
標準感度（ISO）：12800ISO
拡張感度（ISO）：51200ISO
連写撮影/秒：6.5コマ
ファインダー形式：プリズム
ファインダー倍率：0.7倍
液晶モニターサイズ：3.2インチ
液晶モニタータイプ：チルト液晶
記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080）ハイビジョン（1280ｘ720）
動画記録フレームレート（fps）：60fps
電池種類：専用リチウムバッテリー
本体総質量：840.0g
最大AFセンサー測距点：51点
RAW：12bit/14bit
本体機能：防塵、防滴ワイヤレスリモコン対応ゴミ除去電子水準器内蔵フラッシュPictBridgeコントラスト検出方式位相差検出方式
撮影機能：RAW撮影顔認識デジタルフィルター動画タイムラプスライブビューバルブ撮影タイム撮影RAW＋JPG同時記録HDR撮影
ネットワーク：Wi-Fi
対応メディア：SDカードSDHCカードSDXCカード
色：ブラック系
動作確認済み・クリーニング済みです。
機材整理のため出品致しました。
ショット数は41635回です。
液晶画面は直前までフィルムを貼付していたため綺麗です。
ホットシューは不使用の際常時カバーをしていたため腐食等はないと思います。
付属品はストラップ（ほぼ不使用）、充電器、バッテリー(EN-EL15）2個、リモコンML-L3、無記入の保証書です。
リモコンは記念写真やケーブルレリーズの代わりにお使いください。
元箱はございませんので代わりにエツミのNPカメラケースMLをお付けします。
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ニコンニコンDシリーズD750ボディ
ブランド：ニコンニコンDD700
発売日：2014/09/25
付属レンズ：本体のみ
レンズマウント：ニコンFマウント
センサーサイズ：フルサイズ
有効画素数：2432万画素
総画素数：2493万画素
シャッタースピード(速)：4000分の1秒
シャッタースピード(遅)：30秒
標準感度（ISO）：12800ISO
拡張感度（ISO）：51200ISO
連写撮影/秒：6.5コマ
ファインダー形式：プリズム
ファインダー倍率：0.7倍
液晶モニターサイズ：3.2インチ
液晶モニタータイプ：チルト液晶
記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080）ハイビジョン（1280ｘ720）
動画記録フレームレート（fps）：60fps
電池種類：専用リチウムバッテリー
本体総質量：840.0g
最大AFセンサー測距点：51点
RAW：12bit/14bit
本体機能：防塵、防滴ワイヤレスリモコン対応ゴミ除去電子水準器内蔵フラッシュPictBridgeコントラスト検出方式位相差検出方式
撮影機能：RAW撮影顔認識デジタルフィルター動画タイムラプスライブビューバルブ撮影タイム撮影RAW＋JPG同時記録HDR撮影
ネットワーク：Wi-Fi
対応メディア：SDカードSDHCカードSDXCカード
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商品の説明
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