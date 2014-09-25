ニコン デジタル一眼レフカメラ D750 ボディ Nikon 純正予備バッテリー

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

動作確認済み・クリーニング済みです。

機材整理のため出品致しました。

ショット数は41635回です。



液晶画面は直前までフィルムを貼付していたため綺麗です。

ホットシューは不使用の際常時カバーをしていたため腐食等はないと思います。



付属品はストラップ（ほぼ不使用）、充電器、バッテリー(EN-EL15）2個、リモコンML-L3、無記入の保証書です。

リモコンは記念写真やケーブルレリーズの代わりにお使いください。

元箱はございませんので代わりにエツミのNPカメラケースMLをお付けします。



送料は当方負担です。

ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。



ニコンニコンDシリーズD750ボディ

ブランド：ニコンニコンDD700

発売日：2014/09/25

付属レンズ：本体のみ

レンズマウント：ニコンFマウント

センサーサイズ：フルサイズ

有効画素数：2432万画素

総画素数：2493万画素

シャッタースピード(速)：4000分の1秒

シャッタースピード(遅)：30秒

標準感度（ISO）：12800ISO

拡張感度（ISO）：51200ISO

連写撮影/秒：6.5コマ

ファインダー形式：プリズム

ファインダー倍率：0.7倍

液晶モニターサイズ：3.2インチ

液晶モニタータイプ：チルト液晶

記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080）ハイビジョン（1280ｘ720）

動画記録フレームレート（fps）：60fps

電池種類：専用リチウムバッテリー

本体総質量：840.0g

最大AFセンサー測距点：51点

RAW：12bit/14bit

本体機能：防塵、防滴ワイヤレスリモコン対応ゴミ除去電子水準器内蔵フラッシュPictBridgeコントラスト検出方式位相差検出方式

撮影機能：RAW撮影顔認識デジタルフィルター動画タイムラプスライブビューバルブ撮影タイム撮影RAW＋JPG同時記録HDR撮影

ネットワーク：Wi-Fi

対応メディア：SDカードSDHCカードSDXCカード

色：ブラック系