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余市10年シングルカスク
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商品の詳細
余市10年シングルカスク700ml希少品
未開封、新品
コレクション整理のため出品いたします。
プチプチ巻いてダンボールに入れて配送致します。
希少品の為、返品交換はお断りさせていただきます。
ご不明点は購入前にご質問ください。
ご購入後の変更、交渉はご遠慮下さい。
お酒の為、未成年の方のご購入はご遠慮下さい。
何卒ご理解よろしくお願いいたします。
商品の説明
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