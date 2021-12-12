余市10年シングルカスク

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

余市10年シングルカスク700ml希少品



未開封、新品



コレクション整理のため出品いたします。



プチプチ巻いてダンボールに入れて配送致します。



希少品の為、返品交換はお断りさせていただきます。



ご不明点は購入前にご質問ください。

ご購入後の変更、交渉はご遠慮下さい。



お酒の為、未成年の方のご購入はご遠慮下さい。



何卒ご理解よろしくお願いいたします。