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FR2(エフアールツー) NSS Box Logo Camisole レディース
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商品の詳細
【アイテム】NSSBoxLogoCamisole
【特記】型番(FRC1968)
【表記サイズ】FREE
【相当サイズ】FREE
【実寸】身幅32cm着丈20.5cm
【素材】コットン×ポリウレタン
【色】ピンク系
【柄】無地
【袖丈】ノースリーブ
【状態】(B)程度良好・使用感あり
【管理番号】1126196946218
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こちらの商品はラクマ公式パートナーのBAZZSTORE（バズストア）によって出品されています。
商品の説明
エフアールツー FR2 NSS Box Logo Camisole レディース FREE
FR2(エフアールツー)NSS Box Logo Camisole 【中古】【ブランド古着バズストア】
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