平和屋野田店■上質な小紋 更紗尾長鶏花唐草文 逸品 n-by3599

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈162.5cm（肩から）



裄丈63.5cm



袖丈49cm 縫込み6cm



袖幅33.5cm



前幅23cm



後幅30.5cm







着物縫いこみ



内揚げ7.5cm







裄



お袖側約3cm 身頃側約4cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・カラー胴裏：抹茶色】



状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。





