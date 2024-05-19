平和屋野田店■上質な小紋　更紗尾長鶏花唐草文　逸品　n-by3599

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Wabend

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈162.5cm（肩から）

裄丈63.5cm

袖丈49cm　縫込み6cm

袖幅33.5cm

前幅23cm

後幅30.5cm



着物縫いこみ

内揚げ7.5cm





お袖側約3cm　身頃側約4cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・カラー胴裏：抹茶色】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

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