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平和屋野田店■上質な小紋 更紗尾長鶏花唐草文 逸品 n-by3599
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈162.5cm（肩から）
裄丈63.5cm
袖丈49cm 縫込み6cm
袖幅33.5cm
前幅23cm
後幅30.5cm
着物縫いこみ
内揚げ7.5cm
裄
お袖側約3cm 身頃側約4cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・カラー胴裏：抹茶色】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店■上質な小紋 更紗尾長鶏花唐草文 逸品 n-by3599
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