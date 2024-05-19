送料無料　新品　限定　WAKE sapporo alwayth キャップ　cap

商品の詳細

大人気ブランドalwaythと札幌のセレクトショップwakeのコラボアイテムであるスーベニアキャップです。



※札幌限定でオンラインでの販売も無しです



何度か再販されてますが、全て一瞬で完売してしまうほどの人気ぶり。



在原みゆ紀さん着用



素材···コットン

形···ベースボール

カラー···ネイビーブルー



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