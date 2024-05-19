送料無料　新品　限定　WAKE sapporo alwayth キャップ　cap

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Boften

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商品の詳細

大人気ブランドalwaythと札幌のセレクトショップwakeのコラボアイテムであるスーベニアキャップです。

※札幌限定でオンラインでの販売も無しです

何度か再販されてますが、全て一瞬で完売してしまうほどの人気ぶり。

在原みゆ紀さん着用

素材···コットン
形···ベースボール
カラー···ネイビーブルー

グラフペーパー/1ldk/universalproducts/YAECA/COMOLI/AURALEE/Graphpaper/supreme/700fill/スタイリスト私物/エンノイ/レショップ/ニート/ナイキ/ニューバランス/sfc/alwayth/creek/ennoy

商品の説明

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