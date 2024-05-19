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Ryzen 7 5800x 新品未開封 国内正規品
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商品の詳細
AMDryzen75800xの新品未開封品です。
2021年2月国内の家電量販店で購入した国内正規品です。
3年保証付き
購入前にコメントお願いします。
ryzen75800x
5600x5900x5950x
2021年2月国内の家電量販店で購入した国内正規品です。
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商品の説明
新品・未開封】AMD Ryzen 7 CPU 5800X 国内正規代理店品PC smcint.com
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