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最終値下げ！ Powerbeats Pro MV6Y2PA/A
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商品の詳細
PowerbeatsProMV6Y2PA/Aブラック国内正規品
一度使ったきり、その後使う機会が無いのでお譲りします。
本体以外のケーブルなどは全く使っていません。
2020年11月16日にヤフーショッピングで19800円で購入しました。
その時の納品書も一応お付けします。
値下げ交渉、専用対応はしておりません。
返品は不可です。
！重要！
引越しを控えている為、購入と同時に入金が確認できる方法でお支払い下さい。
即時確認できない場合はキャンセルさせて頂きます。
#beats
#MV6Y2PA/A
#イヤホン
#Bluetooth
#ワイヤレス
#パワービーツプロ
一度使ったきり、その後使う機会が無いのでお譲りします。
本体以外のケーブルなどは全く使っていません。
2020年11月16日にヤフーショッピングで19800円で購入しました。
その時の納品書も一応お付けします。
値下げ交渉、専用対応はしておりません。
返品は不可です。
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引越しを控えている為、購入と同時に入金が確認できる方法でお支払い下さい。
即時確認できない場合はキャンセルさせて頂きます。
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商品の説明
Beats (Apple) MV6Y2PA/A Powerbeats Pro 完全ワイヤレスイヤフォン ...
Powerbeats Pro ブラック MV6Y2PA/A【耐汗耐水】【本体9時間再生 ...
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