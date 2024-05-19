最終値下げ！ Powerbeats Pro MV6Y2PA/A

商品の詳細

PowerbeatsProMV6Y2PA/Aブラック国内正規品



一度使ったきり、その後使う機会が無いのでお譲りします。

本体以外のケーブルなどは全く使っていません。

2020年11月16日にヤフーショッピングで19800円で購入しました。

その時の納品書も一応お付けします。



値下げ交渉、専用対応はしておりません。

返品は不可です。



！重要！

引越しを控えている為、購入と同時に入金が確認できる方法でお支払い下さい。

即時確認できない場合はキャンセルさせて頂きます。



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