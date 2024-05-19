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アタオ☆リモ パイソンルーク長財布

ATAO

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7820税込

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アタオ☆リモ パイソンルーク長財布
アタオ☆リモ パイソンルーク長財布
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

柔らかい素材とL字型ファスナーがとっても使い易い、人気のパイソンメッシュです。
1ヶ月足らずの使用で、気にならない程度の角擦れとフリンジに若干の使用感(写真参照)がありますが、内外共に比較的美品だと思います。エンブレムも綺麗に光っています。神経質な方はご遠慮下さい。

定価32,400円



商品の説明

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