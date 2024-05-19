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アタオ☆リモ パイソンルーク長財布
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￥7820税込
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商品の詳細
1ヶ月足らずの使用で、気にならない程度の角擦れとフリンジに若干の使用感(写真参照)がありますが、内外共に比較的美品だと思います。エンブレムも綺麗に光っています。神経質な方はご遠慮下さい。
定価32,400円
商品の説明
日本に アタオ リモ ルーク アニバーサリーモデル パイソン タッセル L ...
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