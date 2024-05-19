アタオ☆リモ パイソンルーク長財布

商品の詳細

柔らかい素材とL字型ファスナーがとっても使い易い、人気のパイソンメッシュです。

1ヶ月足らずの使用で、気にならない程度の角擦れとフリンジに若干の使用感(写真参照)がありますが、内外共に比較的美品だと思います。エンブレムも綺麗に光っています。神経質な方はご遠慮下さい。



定価32,400円