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【SEE BY CHLOE】シーバイクロエ　ショルダーバッグ　黒

SEE BY CHLOE

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【SEE BY CHLOE】シーバイクロエ　ショルダーバッグ　黒
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商品の詳細

※お値下げ不可

SEEBYCHLOEのショルダーバッグです。

縦19
横20
マチ5
（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。）

全体的にダメージなくキレイなのですが、金具部分が所々剥がれてしまっています。
又、底のマチ部分2.3ミリくらいの汚れ？剥がれ？あります。
画像でご確認下さいませ。

中古品ご理解頂ける方宜しくお願い致します☺︎








商品の説明

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