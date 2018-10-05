【SEE BY CHLOE】シーバイクロエ　ショルダーバッグ　黒

商品の詳細

※お値下げ不可



SEEBYCHLOEのショルダーバッグです。



縦19

横20

マチ5

（素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。）



全体的にダメージなくキレイなのですが、金具部分が所々剥がれてしまっています。

又、底のマチ部分2.3ミリくらいの汚れ？剥がれ？あります。

画像でご確認下さいませ。



中古品ご理解頂ける方宜しくお願い致します☺︎