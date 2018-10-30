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充電7回 MacBook Air 13 MRE82J/A (Late 2018)

Mac (Apple)

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充電7回 MacBook Air 13 MRE82J/A (Late 2018)
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商品の詳細


商品名：AppleMacBookAir13インチ128GBスペースグレイMRE82J/A(Late2018)
付属品：全て揃っています
充電回数：7回

【CPU】Corei5/1.6G
【搭載OS】MacOSMojave
【メモリオンボード容量】8G
【メモリタイプ】LPDDR3SDRAM2133MHz
【HDD容量】128G(SSD)
【グラフィックコントローラ名称】IntelUHDGraphics617
【無線LAN／その他】IEEE802.11a/b/g/n/ac無線LAN、Bluetooth4.2
【ディスプレイ接続方式】Thunderbolt3(USB-C)ポート×2(DisplayPort、Thunderbolt、USB3.1Gen2対応)
【付属ディスプレイ画面サイズ】(2560×1600)
【外形寸法幅(mm)】304.1mm
【外形寸法奥行き(mm)】212.4mm
【外形寸法高さ(mm)】4.1mm
【本体発表日】2018/10/30
【発売時期】2018/11/07




商品の説明

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