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セーラージップアップジャケット リボンクリップ
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￥4888税込
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商品の詳細
新作のジャケットとリボンクリップの2点セットです。
サイズが合わなかったので、着ていただける方よろしくお願いしますm(__)m
神経質な方はご遠慮下さい！
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商品の説明
セーラー衿ジップスウェットSETUP
セーラージップアップジャケット リボンクリップ-
La brise chantanteセーラーリボンクリップ
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