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平和屋-こころ店■六通柄袋帯 笹竹花文 黒地 金糸 正絹 逸品 A-az5615
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￥1584税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ406cm幅30.5cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・芯なし・関西仕立て】
状態は接写画像のように
表地所々・裏地に薄いシミがございます。
大変上質な逸品になりますので、
気になる方はお手入れをされてお召しになられてはいかがでしょうか。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■六通柄袋帯 笹竹花文 黒地 金糸 正絹 逸品 A-az5615
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