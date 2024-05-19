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ミキモト 750ダイヤモンドリング バラカ D0.20 3.6g #8
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￥23049税込
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商品の詳細
ミキモトのバラカシリーズ、750ダイヤモンドリングの中古品です。
メレダイヤモンドが均等に配置され、上品なお品物です。
地金に使用に伴う傷や、一部あたり傷があります。
【状態】
AB
【素材】
750(K18WG)、ダイヤモンド
【サイズ】
当店計測約#8
【リング幅】
約3mm
【その他】
D0.20,3.6g
【付属品】
なし(サービス箱をお付けします)
【お問合せ商品番号】
23086069
メレダイヤモンドが均等に配置され、上品なお品物です。
地金に使用に伴う傷や、一部あたり傷があります。
【状態】
AB
【素材】
750(K18WG)、ダイヤモンド
【サイズ】
当店計測約#8
【リング幅】
約3mm
【その他】
D0.20,3.6g
【付属品】
なし(サービス箱をお付けします)
【お問合せ商品番号】
23086069
商品の説明
ミキモト 750ダイヤモンドリング バラカ D0.20 3.6g #8 | フリマアプリ ラクマ
ミキモト 750ダイヤモンドリング バラカ D0.20 3.6g #8
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