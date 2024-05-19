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iPhoneケース agnes b. iPhone6S・7・8 新品　赤

agnes b.

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iPhoneケース agnes b. iPhone6S・7・8 新品　赤
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商品の詳細

アニエスベーiPhoneケース

レザーにブランドロゴをプリントした
高級感ある、iPhoneケース

iPhone6S・7・8に対応
ケースの内側は、
カラーごとに異なるブランドアイコンが
エンボス加工、さりげないポイントに

ユニセックスでお使いいただける、ギフトにもおすすめ

ブランド
agnesb.(アニエスベー)

素材
牛革

サイズ
縦約14cm×横約7cm×厚さ約1cm
重量約20g

仕様
iPhone6S・7・8に対応


商品の説明

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