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iPhoneケース agnes b. iPhone6S・7・8 新品 赤
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商品の詳細
アニエスベーiPhoneケース
レザーにブランドロゴをプリントした
高級感ある、iPhoneケース
iPhone6S・7・8に対応
ケースの内側は、
カラーごとに異なるブランドアイコンが
エンボス加工、さりげないポイントに
ユニセックスでお使いいただける、ギフトにもおすすめ
ブランド
agnesb.(アニエスベー)
素材
牛革
サイズ
縦約14cm×横約7cm×厚さ約1cm
重量約20g
仕様
iPhone6S・7・8に対応
レザーにブランドロゴをプリントした
高級感ある、iPhoneケース
iPhone6S・7・8に対応
ケースの内側は、
カラーごとに異なるブランドアイコンが
エンボス加工、さりげないポイントに
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ブランド
agnesb.(アニエスベー)
素材
牛革
サイズ
縦約14cm×横約7cm×厚さ約1cm
重量約20g
仕様
iPhone6S・7・8に対応
商品の説明
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