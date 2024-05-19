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GIANNI CHIARINI ミスマルチェッラ ショルダー ハンドバッグ
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￥7200税込
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商品の詳細
#ジャンニキアリーニ
#ジャンニキャリーニ
サイズ：ミスマルチェッラ
幅:19.0cm高さ:16.0cmマチ:11.0cm
色：ベージュ
定価：30,800円
2021年5月購入
イタリアから色違いで取り寄せましたが、
違う方の色を使用する事にしたので
こちらのお色は
お譲りしたいと思います♪
ベージュ(CORDA)は
いちばんの人気色だそうです。
付属品は
ダストバッグとして付いてきた
キャンバス生地のトートバッグです。
キャンバストート単品でも
お使いいただけそうな
可愛いデザインです^^
新品未使用の美品です。
ドラマで見て気になっている方
いかがでしょうか(●´人｀●)
#ジャンニキャリーニ
サイズ：ミスマルチェッラ
幅:19.0cm高さ:16.0cmマチ:11.0cm
色：ベージュ
定価：30,800円
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イタリアから色違いで取り寄せましたが、
違う方の色を使用する事にしたので
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お譲りしたいと思います♪
ベージュ(CORDA)は
いちばんの人気色だそうです。
付属品は
ダストバッグとして付いてきた
キャンバス生地のトートバッグです。
キャンバストート単品でも
お使いいただけそうな
可愛いデザインです^^
新品未使用の美品です。
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商品の説明
ジャンニキアリーニ ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ パープル レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV－SE IRIS
ジャンニキアリーニ ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ピンク レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNVーSE MISS MARCELLA NINFEA ジャンニ キアリーニ ジャンニキャリーニ ジャンニ キャリーニ
ジャンニ キャリーニ GIANNI CHIARINI ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ 2WAY ブラウン レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV-SE GINGER （ブラウン）
ジャンニ キャリーニ GIANNI CHIARINI ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ 2WAY ブラウン レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV-SE GINGER （ブラウン）
[ジャンニキアリーニ] ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ミニバッグ レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV CNV-SE MISS MARCELLA[並行輸入品]
ジャンニキアリーニ ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ピンク レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNVーSE MISS MARCELLA NINFEA ジャンニ キアリーニ ジャンニキャリーニ ジャンニ キャリーニ
ジャンニキアリーニ ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ミニバッグ ブルー レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV SO
ジャンニ キャリーニ GIANNI CHIARINI ハンドバッグ ショルダーバッグ ...
ミスマルチェッラ GIANNI CHIARINI ジャンニ キアリーニ - ショルダー ...
ジャンニ キャリーニ GIANNI CHIARINI ハンドバッグ ショルダーバッグ ...
ジャンニキアリーニ ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ミニバッグ ブラウン レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV-SE MISS MARCELLA CUOIO 2WAY ジャンニ キアリーニ ジャンニキャリーニ ジャンニ キャリーニ
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ジャンニ キャリーニ GIANNI CHIARINI ハンドバッグ ショルダーバッグ ミスマルチェッラ ミニバッグ ベージュ レディース GIANNI CHIARINI BS8065 CNV-SE TAIGA （TAIGA）
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