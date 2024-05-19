GIANNI CHIARINI ミスマルチェッラ ショルダー ハンドバッグ

商品の詳細

#ジャンニキアリーニ

#ジャンニキャリーニ

サイズ：ミスマルチェッラ

幅:19.0cm高さ:16.0cmマチ:11.0cm

色：ベージュ

定価：30,800円

2021年5月購入



イタリアから色違いで取り寄せましたが、

違う方の色を使用する事にしたので

こちらのお色は

お譲りしたいと思います♪



ベージュ(CORDA)は

いちばんの人気色だそうです。



付属品は

ダストバッグとして付いてきた

キャンバス生地のトートバッグです。

キャンバストート単品でも

お使いいただけそうな

可愛いデザインです^^



新品未使用の美品です。

ドラマで見て気になっている方

いかがでしょうか(●´人｀●)