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平和屋野田店■訪問着 刺繍 短冊秋草文 暈し染め 金彩 逸品 n-mz5853
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￥1386税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈154.5cm（肩から）
裄丈64.5cm
袖丈47cm 縫込み5cm
袖幅32cm
前幅25cm
後幅29.5cm
着物縫いこみ
内揚げ10.5cm
裄
お袖側約3cm 身頃側約2.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・重ね衿：取り外し可能】
状態は接写画像のように
左袖に薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店■訪問着 刺繍 短冊秋草文 暈し染め 金彩 逸品 n-mz5853
平和屋野田店■訪問着 刺繍 短冊秋草文 暈し染め 金彩 逸品 n-mz5853
平和屋野田店■訪問着 刺繍 短冊秋草文 暈し染め 金彩 逸品 n-mz5853 | フリマアプリ ラクマ
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