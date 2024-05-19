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エア　ジョーダン1

NIKE

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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

【NIKE】AIRJORDAN1

2020年5月16日発売

サイズ26.5cm

SNKRSにて購入しました。

付属品原本納品書(個人情報切り取り)


宜しくお願い致します。


商品の説明

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