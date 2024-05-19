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エア ジョーダン1
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商品の詳細
【NIKE】AIRJORDAN1
2020年5月16日発売
サイズ26.5cm
SNKRSにて購入しました。
付属品原本納品書(個人情報切り取り)
宜しくお願い致します。
商品の説明
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