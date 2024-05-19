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【新品・未開封】Canon X9i ダブルズームキット
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￥28120税込
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商品の詳細
新品・未開封のCanonX9iダブルズームキットです。
9月に購入してます。
※納品書おつけします。
【仕様】
本体サイズ(H×W×D)mm\t約99.9×131.0×76.2mm
本体重量\t約532g（CIPAガイドラインによる）／約485g（本体のみ）
撮像画面サイズ\t約22.3×14.9mm
総画素数\t約2580万画素
有効画素数\t約2420万画素 ※1万の位を四捨五入
液晶モニターサイズ\tワイド3.0型（3：2）TFT式カラー液晶モニター約104万ドット タッチパネル機能：静電容量方式
ビューファインダー\t【方式】ペンタダハミラー使用、アイレベル式 【視野率】上下／左右とも約95％（アイポイント約19mm時、アスペクト比3：2設定時） 【倍率】約0.82倍（50mmレンズ・∞・-1m-1）
9月に購入してます。
※納品書おつけします。
【仕様】
本体サイズ(H×W×D)mm\t約99.9×131.0×76.2mm
本体重量\t約532g（CIPAガイドラインによる）／約485g（本体のみ）
撮像画面サイズ\t約22.3×14.9mm
総画素数\t約2580万画素
有効画素数\t約2420万画素 ※1万の位を四捨五入
液晶モニターサイズ\tワイド3.0型（3：2）TFT式カラー液晶モニター約104万ドット タッチパネル機能：静電容量方式
ビューファインダー\t【方式】ペンタダハミラー使用、アイレベル式 【視野率】上下／左右とも約95％（アイポイント約19mm時、アスペクト比3：2設定時） 【倍率】約0.82倍（50mmレンズ・∞・-1m-1）
商品の説明
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X9i ダブルズームキット EOSKISSX9I-WKIT
キヤノン EOS Kiss X9i ダブルズームキット | デジタル一眼レフ
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