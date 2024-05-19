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agete⭐︎華奢ビジューリング

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商品の詳細

アガットで購入したリングです(^^)
状態もかなりいいです。

サイズは11号です。

定価30,000円ほどで購入しました。
出品悩んでいるので値下げ交渉不可です


商品の説明

agete⭐︎華奢ビジューリング - リング(指輪)
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