agete⭐︎華奢ビジューリング - リング(指輪)

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agete⭐︎華奢ビジューリング
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商品の詳細
アガットで購入したリングです(^^)
状態もかなりいいです。
サイズは11号です。
定価30,000円ほどで購入しました。
出品悩んでいるので値下げ交渉不可です
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サイズは11号です。
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商品の説明
agete⭐︎華奢ビジューリング
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